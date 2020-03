Od ponedeljka bodo smeli starejši po nakupe izključno med 8. in 10. uro

Brdo pri Kranju/Ljubljana, 29. marca - Vlada je na sobotni seji med drugim sklenila, da bodo nakupi v trgovinah od ponedeljka med 8. in 10. uro rezervirani izključno za ranljive skupine, kot so invalidi, starejši in nosečnice. Upokojenci bodo smeli po nakupe le v tem časovnem intervalu. Podaljšali so tudi prepoved opravljanja zračnih prevozov potnikov v Sloveniji.