Lepo vreme mnoge državljane premamilo v kršitev prepovedi zbiranja

Ljubljana, 28. marca - Lepo vreme je danes kljub prepovedi zbiranja na javnih površinah zaradi omejevanja širjenja okužbe z novim koronavirusom številne premamilo na plano. Mnogi so obiskali tudi turistična središča. Z Bleda in Obale jim ob koncu dneva sporočajo: Spoštujte uredbo vlade in ostanite doma! Občine lahko na teren pošljejo tudi občinske redarje.