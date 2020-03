MZZ in veleposlaništvo v Washingtonu pomagala vrniti 120 Slovencev iz ZDA

New York, 28. marca - S slovenskega veleposlaništva v Washingtonu so sporočili, da se je na zunanje ministrstvo oziroma neposredno pri njih za pomoč pri vrnitvi v domovino doslej prijavilo okrog 300 Slovencev. Med njimi se jih je 120 že potrjeno varno vrnilo. Preostali so še v tranzitu ali si skušajo urediti prevoze.