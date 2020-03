V zaporu na Dobu s covidom-19 okužen zapornik, v izolaciji vsi, ki so bili v stiku z njim

Ljubljana/Dob, 28. marca - V zavodu za prestajanje kazni zapora na Dobu so danes potrdili okužbo pri zaprti osebi. Kot so za STA pojasnili na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij, je bil zaprti pred tem v stiku z okoli 20 osebami, za katere so odredili osamitev. Okuženi ima sicer blage znake okužbe.