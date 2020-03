Z novim koronavirusom okužena dva v karanteni v Velenju

Velenje, 28. marca - Okužbo z novim koronavirusom so potrdili pri dveh od 42 Slovencev, ki so jih v petek pripeljali iz Madrida in jih nastanili v karanteni v velenjskem hotelu, so potrdili na ministrstvu za zdravje. Gre za dve mlajši osebi, ki se dobro počutita, tako da ostajata v karanteni v Velenju.