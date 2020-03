Vračanje Slovencev v domovino se nadaljuje

Priština/Skopje/Madrid/Ljubljana, 28. marca - Slovenske oblasti za danes iz Madrida načrtujejo letalski prevoz za novo skupino Slovencev, ki so obtičali v tujini. Zaenkrat še nimajo potrditve, da bo polet mogoč, saj se o njem še dogovarjajo s prevoznikom in letalskimi oblastmi, je povedal uradni govorec vlade Jelko Kacin. Sta pa na poti iz Skopja in Prištine že letali s po petimi Slovenci.