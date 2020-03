Vlada soglaša z razpisi za doktorske in magistrske programe na več univerzah

Ljubljana, 27. marca - Vlada je podala soglasje k vsebini razpisov za doktorske študijske programe Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem. Prva za študijsko leto 2020/21 razpisuje 33 doktorskih programov, druga pa 16. Soglaša tudi z razpisi za vpis v magistrske programe omenjenih univerz ter Nove univerze in Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije.