Veljavnost overitev meril podaljšana do 30. junija

Ljubljana, 27. marca - Vlada je izdala odlok o začasnem podaljšanju veljavnosti overitev meril, ki izpolnjujejo tehnične in meroslovne zahteve, s potekom veljavnosti do 30. aprila. Veljavnost overitev meril, kot so tehtnice, taksimetri in merilniki hitrosti se podaljša do 30. junija, da ne bi oseb, ki so vključene v overitev, v času epidemije izpostavili stikom.