Zavarovalnice z donacijo za nakup zaščitne opreme; s Kitajske prispeli testi

Ljubljana, 27. marca - Zavarovalna skupina Sava, Vzajemna, Generali in Triglav so Upravi RS za zaščito in reševanje prispevale sredstva za nakup opreme za zaščito pred okužbo z novim koronavirusom. Medtem pa je Slovenija danes prejela 30.048 kompletov testov za covid-19, ki sta jih donirali kitajski fundaciji Alibaba in Jack Ma.