TV Slovenija: S koronavirusom okuženi policisti na nekdanjem mejnem prehodu Dolga vas

Ljubljana, 27. marca - Po poročanju TV Slovenija naj bi prišlo do okužbe s koronavirusom na nekdanjem mejnem prehodu Dolga vas, kjer zdaj delujeta policijska postaja za izravnalne ukrepe in center za sodelovanje varnostnih organov, v katerem skupaj delajo policisti iz Slovenije, Madžarske, Avstrije in Hrvaške. Med tremi okuženimi naj bi bil tudi policist iz Slovenije.