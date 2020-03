V Sloveniji doslej za covidom-19 umrlo devet ljudi

Ljubljana, 27. marca - V Sloveniji sta danes za boleznijo covid-19 umrli še dve osebi, tako se je skupno število umrlih povzpelo na devet, so pojasnili v uradu vlade za komuniciranje. Na ministrstvu za zdravje so potrdili, da je danes umrl en bolnik v celjski bolnišnici in en v Kliniki Golnik. Dve osebi sta umrli tudi v četrtek, ko se je število okuženih povečalo za 70.