Policija: Večina ljudi spoštuje prepoved zbiranja na javnih površinah

Ljubljana, 27. marca - Policija v zadnjih dneh še posebej prioritetno nadzira spoštovanje odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah. Ugotavljajo, da večina ljudi spoštuje navodila, prijave o domnevnih kršitvah pa prejemajo tudi od občanov, so za STA pojasnili na Generalni policijski upravi.