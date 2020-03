Za pogodbene rezerviste Slovenske vojske v tednu dni več kot 200 prijav

Ljubljana, 27. marca - V Slovenski vojski so v tednu dni od povabila državljanom v vrste pogodbene rezerve prejeli 211 prijav. Kot so za STA pojasnili na ministrstvu za obrambo, so z odzivom zadovoljni. Prostovoljce, ki izpolnjujejo osnovne pogoje, sicer čaka še selekcijski postopek, v okviru katerega jih bodo tudi varnostno in zdravstveno (tudi psihološko) preverili.