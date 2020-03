Večino Evrope zajel oblak saharskega prahu, izmerjene zelo visoke ravni delcev PM 10

Ljubljana, 27. marca - Večino Evrope je zajel oblak saharskega prahu. Zaradi tega so danes dopoldne na vseh merilnih mestih po Sloveniji izmerili zelo visoke ravni delcev PM 10. Zelo visoka onesnaženost zraka s saharskim prahom bo predvidoma nad Slovenijo vztrajala do nedelje, opozarjajo na Agenciji RS za okolje. To je tako danes razlog več, da ljudje ostanejo doma.