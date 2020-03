Višje sodišče Softiću znižalo kazen na 24 let zapora

Maribor, 27. marca - Mariborsko višje sodišče je delno ugodilo pritožbi Senada Softića in njegove zagovornice Tanje Kompara na obsodilno sodbo za umor in povzročitev splošne nevarnosti pred več kot dvema letoma na Titovi cesti v Mariboru. Kazen za umor je znižalo na 23 let, za povzročitev splošne nevarnosti pa na leto in pol ter izreklo enotno kazen 24 let zapora.