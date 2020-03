Sanacija zaprte deponije v Kovorju se zaključuje

Tržič, 28. marca - Na tržiški deponiji v Kovorju, ki je bila zapolnjena v skladu s predpisi in gradbenimi dovoljenji, že nekaj let izvajajo zaključna sanacijska dela za preprečitev izpustov oziroma negativnih vplivov na okolje. Sanacijska dela so v zaključni fazi in se nadaljujejo kljub epidemiji koronavirusa ter bodo letos končana.