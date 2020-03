Ministrstvo in ARRS pripravljata pregled slovenskih raziskav, povezanih s koronavirusom

Ljubljana, 27. marca - Javna agencija za raziskovalno dejavnost (ARRS) pripravlja pregled raziskovalnih aktivnosti, ki so povezane s pandemijo koronavirusa. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo posodobitve redno objavljalo, informacije bodo podajali tudi na družabnih omrežjih pod ključnikom #Tojeznanost, so sporočili z ministrstva.