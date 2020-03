Tomažič: Številke o okuženih ne povedo vsega

Ljubljana, 27. marca - Velik dnevni skok števila okuženih s koronavirusom, ko so v četrtek v Sloveniji potrdili 70 novih primerov, po besedah infektologa Janeza Tomažiča pove nekaj, ne pa vsega. "Če je ta porast številk v ranljivih skupinah, potem sem zaskrbljen, če je porast v skupinah, katerih del so osebe srednjih let, potem težava ni tako huda," je dejal za STA.