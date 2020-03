Z novim koronavirusom do zdaj okuženih 67 stanovalcev domov za starejše

Celje/Golnik, 27. marca - V domovih za starejše je z novim koronavirusom okuženih 67 stanovalcev. Ti so poleg domov v Metliki in Šmarju pri Jelšah še v enoti Bokalce Doma za starejše občane Vič Rudnik v Ljubljani, v enoti Naklo doma v Preddvoru in v domu Deos Horjul, so za STA navedli na ministrstvu za delo.