Pandemija koronavirusa občutno draži pomarančni sok

London, 28. marca - Grosistične cene pomarančnega soka so se ta mesec zvišale za več kot 20 odstotkov. Navzgor jih poganjajo veliko povpraševanje potrošnikov, ki v času pandemije novega koronavirusa posegajo po bolj zdravih proizvodih, in težave z dobavo, ki so posledica omejitev pri transportu.