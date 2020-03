Prvi primer okužbe z novim koronavirusom tudi v Slovenski vojski

Ljubljana, 27. marca - V Slovenski vojski so potrdili prvi primer okužbe z novim koronavirusom. Pripadnike, ki so bili v stiku z okuženim, so že identificirali in testirali. Vsi testi na okužbo s koronavirusom so bili negativni. Razkužili so tudi prostore, v katerih se je okuženi nahajal, so zapisali na spletni strani Slovenske vojske.