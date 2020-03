Slovenija po številu postelj za intenzivno nego pri repu med članicami EU

Ljubljana, 27. marca - Med članicami EU so precejšnje razlike glede števila postelj za intenzivno nego, ki so nujne ob pandemiji koronavirusne bolezni 19. Medtem ko so v Nemčiji leta 2012 imeli 29,2 postelje na 100.000 prebivalcev, je bila Portugalska opremljena z le 4,2 postelje za toliko ljudi. Tudi Slovenija je bila z manj kot 6,5 postelje na repu seznama.