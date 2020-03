Novartis Rdečemu križu in ZPM podaril 500.000 dolarjev

Ljubljana, 27. marca - Farmacevtska družba Novartis je Rdečemu križu Slovenije in Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPM) podarila 500.000 ameriških dolarjev v pomoč njihovim prizadevanjem za omilitev epidemije novega koronavirusa. Ob tem so začeli proizvajati tudi razkužilo, ki ga podarjajo zdravstvenim domovom in domovom za upokojence, so sporočili iz družbe.