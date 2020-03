V UKC Maribor od ponedeljka še zaostrujejo režim; prvi primer vdora okuženega bolnika v območje brez okužbe

Maribor, 27. marca - Krizni štab UKC Maribor je sprejel sklep o aktivaciji faze 5, ki bo zaradi omejevanja širjenja novega koronavirusa veljala od ponedeljka. Kot so sporočili, je razlog hitro naraščanje števila okuženih bolnikov, ki rabijo intenzivno terapijo. Doživeli so tudi prvi vdor okuženega bolnika v območje, kjer so bolniki z drugimi boleznimi in brez okužbe.