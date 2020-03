2TDK in konzorcij Markomark podpisala pogodbo za Glinščico

Ljubljana, 27. marca - Družba 2TDK je danes s konzorcijem družb Markomark Nival, Nival Invest in Ekorel podpisala 8,5 milijona evrov vredno pogodbo za gradnjo objektov za prečkanje doline Glinščice. Kot so sporočili iz družbe, bi se morala po načrtovani časovnici gradnja dveh mostov in galerije čez dolino začeti avgusta, dela pa naj bi končana konec novembra 2021.