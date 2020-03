UNWTO: Svetovnemu turizmu se letos obeta do 30-odstotni padec

Madrid, 27. marca - Število prihodov tujih turistov se bo na svetovni ravni zaradi pandemije novega koronavirusa letos zmanjšalo za 20 do 30 odstotkov, je danes opozorila Svetovna turistična organizacija (UNWTO). Prihodki bodo upadli za 300 do 450 milijard dolarjev (272 do 408 milijard evrov), ogroženih je na milijone delovnih mest.