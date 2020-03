Kacin: Vsi, ki bodo prišli z žariščnih območij, bodo napoteni v karanteno

Ljubljana, 27. marca - Uradni govorec slovenske vlade Jelko Kacin je danes napovedal, da bodo v prihodnje vsi Slovenci, ki se bodo vrnili z žariščnih območij pandemije novega koronavirusa, napoteni v karanteno. Do zdaj so v Sloveniji izdali odločbe 445 osebam, ki so že v karanteni.