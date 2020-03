V Sloveniji potrjenih 632 okužb s koronavirusom, v četrtek 70 novih

Ljubljana, 27. marca - V četrtek so našteli 70 novih okužb z novim koronavirusom, skupaj je v Sloveniji tako potrjenih 632 primerov. Do četrtka so opravili 18.369 testiranj, samo v četrtek 1075. Hospitaliziranih je bilo 90 oseb, 22 jih je bilo na intenzivni negi, je objavila vlada. V četrtek sta zaradi covida-19 umrli dve osebi, tako da je število umrlih naraslo na šest.