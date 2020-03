Mednarodna zveza za cestni prevoz opozarja na pomanjkljive odzive na pandemijo

Ženeva, 27. marca - Mednarodna zveza za cestni prevoz (IRU) s sedežem v Ženevi, ki je države nedavno pozvala, naj ob izrednih ukrepih za preprečitev širjenja novega koronavirusa ohranijo nemoteno delovanje dobavnih verig in drugih tokov v cestnem prevozu, opozarja, da so bili ti pozivi v veliki meri preslišani. Ukrepi so po njihovih navedbah pomanjkljivi.