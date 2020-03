Gospodarska združenja pozivajo podjetja k solidarnosti

Ljubljana, 27. marca - Slovenske gospodarske organizacije in združenja, ki sestavljajo Gospodarski krog, so se povezale v skupno iniciativo Skupaj solidarni. Svoje člane so v teh kriznih časih pozvale k pomoči poslovni skupnosti, državljanom in državi. Podjetja lahko prispevajo z materiali in sredstvi, storitvami, znanjem in prostovoljci ter finančnimi donacijami.