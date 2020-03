Zdravilišča bi lahko letos imela za tretjino manj prometa

Celje, 28. marca - V slovenskih zdraviliščih, ki so z izbruhom epidemije koronavirusa od sredine tega meseca zaprta, so skoraj vse rezervacije za veliko noč odpovedane. Te prestavljajo na začetek poletja ali jeseni, v Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč pa se bojijo, da bi lahko imeli letos tudi za do 35 odstotkov manj prometa.