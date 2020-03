V UKC Maribor od ponedeljka še zaostrujejo režim

Maribor, 27. marca - Krizni štab Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor je sprejel sklep o aktivaciji faze 5, ki bo zaradi omejevanja širjenja novega koronavirusa veljala od ponedeljka. Kot so danes sporočili iz mariborske bolnišnice, so se za to odločili zaradi hitrega naraščanja števila pacientov, okuženih z virusom, ki rabijo intenzivno terapijo.