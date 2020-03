V Mengšu vsakemu gospodinjstvu dve pralni maski

Ljubljana, 27. marca - V Mengšu bo v ponedeljek vsako gospodinjstvo prejelo dve zaščitni maski za nujna opravila, kot so odhod v trgovino ali lekarno. Maske so pralne in za večkratno uporabo, naredili pa so jih prostovoljci različnih društev v občini. Material zanje je doniral občan Franc Hribar, so sporočili iz občine Mengeš.