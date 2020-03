Požar na gospodarskem poslopju v središču Bleda pogašen

Bled, 27. marca - Požar, ki je danes okoli 8. ure izbruhnil na gospodarskem poslopju v središču Bleda, je pogašen. Gasilci sicer še iščejo posamezna žarišča v objektu, so sporočili s Policijske uprave Kranj. V požaru ni bil nihče poškodovan, je pa ogenj poškodoval gospodarsko poslopje, v katerem so bili stroji, in v manjšem delu tudi sosednji objekt.