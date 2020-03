Na Severnoprimorskem precejšnja škoda zaradi burje

Ajdovščina/Nova Gorica/Tolmin, 27. marca - V zadnjih treh dneh je močna burja v severnoprimorskih občinah povzročila precejšnjo gmotno škodo. Gasilci so posredovali v 25 večjih dogodkih, med katerimi so bile odkrite strehe, podrta drevesa in drugo, je za STA povedal poveljnik regijskega štaba Civilne zaščite za Severno Primorsko Samo Kosmač.