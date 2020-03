Janša po vrhu EU: Kriza ima brez skupnega ukrepanja lahko usodne učinke za EU

Bruselj, 27. marca - Na ravni EU v času pandemije koronavirusa po besedah premierja Janeza Janše potrebujemo boljšo koordinacijo in hitrejši pretok informacij in izkušenj. "Razsežnosti krize so resnično velike in imajo lahko velike in usodne učinke na koherentnost EU ter ekonomske in monetarne unije," je Janša izpostavil po četrtkovem sestanku voditeljev članic EU.