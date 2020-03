Policija v času omejitev zaradi epidemije zaznava manj kaznivih dejanj

Ljubljana, 27. marca - Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa ljudje več časa preživijo doma. To je po ocenah policije razlog, da so v začetku tega obdobja zaznali manj kaznivih dejanj kot v enakem obdobju lani. Upadlo je predvsem število velikih tatvin in vlomov, manj je tudi ropov. V marcu so obravnavali tudi manj nasilja v družini kot februarja.