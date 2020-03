Ministra pohvalila organizacijo dela v šmarskem domu za starejše

Ljubljana, 26. marca - Minister za zdravje Tomaž Gantar in minister za delo Janez Cigler Kralj sta danes obiskala Šmarje pri Jelšah. Ogledala sta si dom upokojencev, kjer so potrdili 32 okužb s koronavirusom, dva oskrbovanca z okužbo pa sta umrla. Pohvalila sta organizacijo dela in sodelovanje s štabom civilne zaščite, opozorila pa sta na kadrovsko podhranjenost.