V Ljubljani opozarjajo na probleme varstva otrok s prostovoljci

Ljubljana, 27. marca - Na poziv občin in vrtcev za zagotovitev varstva otrok so se v veliki meri odzvali vzgojitelji in učitelji. Čeprav so potrebe po varstvu trenutno majhne, pa utegnejo močno narasti. V Ljubljani opozarjajo, da zgolj s prostovoljstvom ne bo mogoče zagotoviti varstva, problematičen pa je tudi način pridobivanja in uporabe prostovoljcev.