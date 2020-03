Članice G20 svetovnemu gospodarstvu namenjajo 5000 milijard dolarjev

Rijad, 26. marca - Voditelji držav G20 so se na današnjem virtualnem vrhu dogovorili, da bodo prek različnih ukrepov svetovnemu gospodarstvu namenili 5000 milijard dolarjev (4618 milijard evrov). Napovedali so skupen nastop v boju proti novemu koronavirusu in sodelovanje z drugimi mednarodnimi institucijami. Podporo so obljubili tudi državam v razvoju.