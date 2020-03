V institucionalnem varstvu oseb z motnjami v duševnem razvoju številni ukrepi

Črna na Koroškem/Dornava/Ig/Dobrna/Radovljica, 28. marca - Institucionalni centri, kjer skrbijo za osebe z motnjami v duševnem razvoju, so zaradi epidemije novega koronavirusa uvedli vrsto ukrepov, s katerimi želijo zaščititi to že sicer ranljivo populacijo. Ustavljene so mnoge dejavnosti, močno so omejeni izhodi in stiki s svojci, ob tem pa tudi ti centri sporočajo, da bi potrebovali več zaščitne opreme.