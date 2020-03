Tudi v SAZU sodelujejo pri obvladovanju pandemije

Ljubljana, 26. marca - V obvladovanje pandemije novega koronavirusa se vključuje tudi Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU). Med drugim so prek akademijskega sveta za razvoj vzpostavili komunikacijo s Kitajsko in odprli eno od poti za pridobitev nujno potrebne zaščitne in zdravstvene opreme. Vse državljane na SAZU pozivajo, da spoštujejo ukrepe odločevalcev.