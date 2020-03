Francoska gospodarska aktivnost zaradi koronavirusa manjša za 35 odstotkov

Pariz, 26. marca - Začasna prekinitev proizvodnje, zaprtje podjetij in samoizolacija zaradi izbruha novega koronavirusa so aktivnost francoskega gospodarstva znižali za 35 odstotkov, kažejo danes objavljeni podatki državnega statističnega urada. Statistiki so opozorili, da bo končni rezultat morda še precej slabši, a je trenutno nemogoče podati podrobnejše napovedi.