Prebivalci Slovenije konec lanskega leta malenkost manj potovali

Ljubljana, 26. marca - V zadnjem lanskem četrtletju, pred izbruhom svetovne pandemije koronavirusa, so Slovenci potovali malenkost manj kot pred letom dni. Vsaj enega zasebnega potovanja se je v tem obdobju udeležilo okoli 448.000 prebivalcev Slovenije, starih vsaj 15 let. To je 25 odstotkov vseh prebivalcev oz. za dve odstotni točki manj kot v zadnjem četrtletju 2018.

Prebivalci Slovenije, stari vsaj 15 let, so se v zadnjem lanskem trimesečju odpravili na okoli 710.000 zasebnih in okoli 158.000 poslovnih potovanj, je sporočil državni statistični urad.

Med zasebnimi potovanji jih je v Sloveniji potekalo okoli 351.000, v tujini pa okoli 360.000. Zasebno potovanje v Sloveniji je obsegalo povprečno 2,3 prenočitve, zasebno potovanje v tujini pa 4,4 prenočitve.

Povprečni dnevni izdatki so na zasebnem potovanju v Sloveniji znašali okoli 46 evrov na osebo, na zasebnem potovanju v tujini pa okoli 64 evrov na osebo.

Vsaj enega poslovnega potovanja se je v opazovanem obdobju udeležilo okoli 111.000 oz. šest odstotkov prebivalcev Slovenije, starih vsaj 15 let, kar je za odstotno točko več kot v četrtem četrtletju 2018. Vseh poslovnih potovanj, ki so jih ti prebivalci opravili v tem obdobju, je bilo okoli 158.000, in sicer v Sloveniji okoli 51.000, v tujini pa okoli 107.000.

Poslovno potovanje v Sloveniji je obsegalo povprečno dve prenočitvi, poslovno potovanje v tujini pa 2,6 prenočitve. Povprečni dnevni izdatki so na poslovnem potovanju v Sloveniji znašali okoli 134, v tujini pa okoli 157 evrov na osebo.

Zadnje lansko četrtletje je bilo sicer še zadnje, ko so lahko prebivalci Slovenije nemoteno potovali. V prvem letošnjem trimesečju je namreč željnim potovanj načrte že prekrižal novi koronavirus, zaradi katerega so v številnih državah uvedli strogo karanteno, zaprli meje in ustavili izvajanje vseh nenujnih storitev, vključno s turističnimi. Zelo strogi ukrepi veljajo tudi v Sloveniji, kjer so morali hoteli, bari, restavracije in drugi prav tako zapreti vrata.