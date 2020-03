Za ukrajinskega voznika zaradi alkohola šestmesečna prepoved vožnje na območju Slovenije

Celje, 26. marca - Policisti so v sredo na avtocestnem počivališču Lopata obravnavali ukrajinskega voznika tovornega vozila, ki je imel 0,86 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Sodnica mu je izrekla 1200 evrov globe in 18 kazenskih točk. Sledila bo še šestmesečna prepoved vožnje na območju Slovenije, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.