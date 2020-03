Azijski vlagatelji čakajoč na najrazličnejše podatke

Tokio, 26. marca - Azijski vlagatelji so previdni, saj čakajo na signale s trgov, kaj jim prinašajo najrazličnejši ukrepi, in na podatke o stanju v posameznih gospodarstvih. Za singapursko gospodarstvo so ti pokazali, da se je v prvem trimesečju obseg bruto domačega proizvoda na letni ravni skrčil za 2,2 odstotka, kar je največji padec v zadnjih 10 letih.