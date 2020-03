Zaradi zimskih razmer že nesreče na cestah

Maribor, 26. marca - Na slovenskih cestah so zaradi sneženja in relativno nizkih temperatur zimske razmere. Zaradi neprilagojene hitrosti vožnje v takšnih razmerah se je danes zjutraj že zgodila prometna nesreča na cesti med Dravogradom in Mariborom, opozarjajo na Policijski upravi Maribor. K sreči se je nesreča končala le z lažjimi poškodbami.

Omenjena prometna nesreča se je zgodila pri Fali. Voznik osebnega avtomobila je zaradi neprilagojene hitrosti vožnje trčil v kombinirano vozilo. Ob tem se je voznik slednjega lažje telesno poškodoval in bo zdravniško pomoč poiskal sam, so po opravljenem ogledu pojasnili na policiji.

Zaradi prometne nesreče je bila cesta zjutraj za kakšno uro popolnoma zaprta, od 7.40 pa promet poteka izmenično enosmerno.

Na mariborski policijski upravi opozarjajo, da so ceste deloma zasnežene, mokre in spolzke. Voznike, še posebej tiste, ki so na svojih vozilih že namestili letne pnevmatike, pozivajo k povečani previdnosti, hitrost vožnje pa naj prilagodijo razmeram na cesti, svojemu vozilu in svojim sposobnostim.

Tudi prometnoinformacijski center voznike opozarja, da je na cestah, kjer se sneg oprijema vozišča, obvezna uporaba verig. Prelaz Vršič je prevozen samo za osebna vozila z verigami. Zaradi snega pa je na regionalni cesti Col-Črni vrh-Godovič in na hrvaški strani mejnih prehodov Petrina in Babno Polje prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike.

Po napovedih meteorologov bo sneženje popoldne ponehalo. Zapadel sneg ni vodnat, zato se bo takoj, ko se bo temperatura povzpela nad ledišče, hitro sesedel in skopnel. Sledilo bo suho in nekoliko toplejše vreme. V soboto in nedeljo se bodo temperature že povzpele do 15 stopinj Celzija.

Na agenciji za okolje pa še opozarjajo, da bo na Primorskem nevšečnosti povzročala burja. Do petka dopoldne bodo najmočnejši sunki burje presegali hitrost 100 kilometrov na uro.