Ameriški gospodarski deležniki ne delijo Trumpovega optimizma o hitrem zagonu gospodarstva

Washington, 26. marca - Ameriška trgovinska zbornica je v sredo sporočila, da bo glede pandemije koronavirusa sledila navodilom zdravstvenim strokovnjakom, ter pozvala javnost in vsa podjetja, naj delajo enako. Tudi druga združenja so se podobno odzvala na optimizem predsednika ZDA Donalda Trumpa, da bo treba gospodarstvo zagnati do 12. aprila.