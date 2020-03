Za SD vladni pristop za blažitev krize epidemije pomanjkljiv, predlagajo drugačne rešitve

Ljubljana, 25. marca - V SD menijo, da je vladni pristop za reševanje socialnih in ekonomskih posledic epidemije pomanjkljiv. Zato predlagajo svoje rešitve in drugačno logiko ukrepov, ki gredo v smeri, da bodo pomoči države deležni vsi, ki so zaradi posledic prizadeti. Ukrepi naj veljajo za vse delodajalce, pomoč pa predlagajo tudi za študente, prekarne delavce in revne.