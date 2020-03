Štirje predsedniki na izrednem srečanju o delovanju političnih institucij v času krize

Ljubljana, 26. marca - Predsednik republike Borut Pahor je za danes sklical izredno srečanje s predsedniki DZ, vlade in DS, Igorjem Zorčičem, Janezom Janšo in Alojzem Kovšco. V predsedniški palači bodo govorili o delovanju političnih institucij v času krize epidemije, o njihovem sodelovanju in skupnih prizadevanjih za politično enotnost in usklajeno delovanje.